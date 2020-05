Le coronavirus a fait 1.450 morts aux Etats-Unis au cours des dernières 24 heures, a annoncé dimanche l'Université Johns Hopkins, un chiffre stable par rapport à la veille qui porte le bilan total américain à plus de 67.600 décès. Dimanche à 20h30 (00h30 GMT lundi), l'université basée à Baltimore et dont le comptage fait référence avait enregistré plus de 1,15 million de cas d'infection au Covid-19 et 67.674 décès. Les Etats-Unis sont de loin le pays qui recense le plus grand nombre de décès dus à la pandémie.

Les chiffres annoncés dimanche soir par l'Université Johns Hopkins sont stables par rapport à samedi, journée au cours de laquelle 1.453 décès avaient été rapportés, après un pic de 2.502 morts mercredi.

L'épicentre de l'épidémie américaine est situé à New York, où près de 19.000 personnes ont succombé à la maladie.



Italie 174 morts en 24h, plus faible bilan depuis le 1er jour du confinement

L'Italie a annoncé dimanche le décès en 24 heures de 174 malades du coronavirus, le nombre le plus faible depuis le premier jour du confinement du pays, qui doit être allégé lundi. Le Premier ministre Giuseppe Conte avait annoncé ce confinement dans la nuit du 9 au 10 mars, expliquant à 60 millions d'Italiens que l'extension à tout le territoire de cette mesure ordonnée deux jours plus tôt pour le Nord, était le seul moyen d'endiguer la pandémie. Le Covid-19 a tué près de 29.000 personnes dans la péninsule, selon les chiffres officiels.

Le gouvernement italien a annoncé la "phase 2" de la lutte contre l'épidémie ce dimanche, qui débutera après le 4 mai. Celle-ci sera très semblable à la première phase, il s'agira d'apprendre à "vivre avec" le nouveau coronavirus en attendant un vaccin efficace, tout en limitant sa contagion. Giuseppe Conte, prévoit une reprise progressive de l'économie. Les écoles ne rouvriront pas avant septembre, les rassemblements et les déplacements en tre régions resteront interdits, alors que le port du masque sera obligatoire dans les transports. Samedi, les autorités italiennes ont annoncé que les écoles maternelles et les crèches pourraient rouvrir en juin, avant le lancement d'une révolution des méthodes d'enseignement, d'après les médias italiens.



Italie : appels à la responsabilité concernant le déconfinement

Des responsables politiques et des médias en Italie ont lancé lundi un appel à la responsabilité à l'occasion du début du déconfinement dans le pays.

"C'est l'heure de la responsabilité", titre Il Corriere della Sera en annonçant l'entrée en phase 2 de la pandémie, synonyme de retour au travail pour 4,5 millions d'Italiens, qui voient leurs usines et leurs bureaux rouvrir leurs portes, mais aussi de cohabitation avec un ennemi invisible qui a tué près de 30.000 personnes.

Le journal milanais relaie l'appel à la responsabilité lancé dimanche par le chef du gouvernement, Giuseppe Conte, lequel a expliqué à ses compatriotes que le redémarrage du pays est "entre leurs mains".

"C'est à nous de décider si nous voulons qu'il soit décisif et définitif", a dit Giuseppe Conte.

"Si le virus revient, on referme", titre pour sa part La Repubblica, expliquant qu'"il y aura désormais moins de contrôle sur les déplacements individuels, sur les rencontres avec les proches et au contraire beaucoup d'attention sur les éventuels rassemblements, dans la rue, devant les arrêts de bus et à bord des transports publics, mais auss i dans les parcs qui rouvrent".

"192 passagers ont embarqué dans le premier train rapide, à 7:10, qui a quitté Milan pour Naples" et la plupart se dirigeaient vers le Sud, la Campanie et les Pouilles, rapporte le journal. La Stampa énonce les règles édictées par la ministre de l'Intérieur, Luciana Lamorgese, selon laquelle les Italiens doivent "rester extrêmement vigilants et responsables dans cette phase très délicate". "Malheureusement, l'urgence n'est pas terminée.

Mais si nous continuons à respecter les règles de manière ordonnée, nous pouvons imaginer retrouver progressivement de nouveaux espaces de mouvement et, je l'espère, un peu de sérénité et de confiance pour l'avenir", ajoute la ministre.