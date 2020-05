Plus de 80 enseignants de la wilaya de Tissemsilt se sont portés volontaires, dernièrement, pour contribuer au travail de sensibilisation pour prévenir contre le coronavirus.

Ces enseignants des trois paliers de l’enseignement scolaire donnent des conseils aux citoyens et les exhortent à respecter les mesures préventives pour éviter l'infection par le coronavirus, portant notamment sur les gestes barrières et l'utilisation de moyens de protection dont les masques et les gants.

Ils sensibilisent les élèves à travers des contacts au téléphone avec leurs parents et sur les réseaux sociaux pour rester chez soi et participent, aussi en compagnie d’instances et d'associations actives dans la wilaya, à des actions de stérilisation et de désinfection des cités d’habitation.

Pour rappel, la direction de wilaya de l’éducation a initié plusieurs mesures dans le cadre de la cellule de wilaya de vigilance et de lutte contre la propagation du coronavirus dont la mobilisation de plus de 4.000 lits d’internats et de demi pensionnats des CEM et lycées afin de les utiliser en cas de nécessité en plus de 1.400 classes des cycles moyen et secondaire.