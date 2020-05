La Direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya d’Oran prépare une campagne de dépistage des malades de l’hôpital psychiatrique de "Sidi Chahmi" dans le cadre de la prévention contre le Coronavirus, a-t-on appris auprès de cette Direction.

"Nous comptons lancer une campagne de dépistage de tous les malades hospitalisés au niveau de l’EHS de Sidi Chahmi, ainsi que le personnel soignant, dans les jours à venir", a indiqué à l’APS le chargé de la communication de la DSP, Dr Youcef Boukhari. Cet établissement spécialisé compte plus de 400 patients, précise le même responsable, ajoutant qu’ils subiront tous des tests devant définir s’ils portent le virus ou pas. Pour rappel, l’hôpital psychiatrique de Sidi Chahmi a accueilli des malades mentaux, qui ont été ramassés des rues d’Oran dans le cadre d’une initiative lancée par la Direction de l’action sociale (DAS), qui a visé les SDF et les malades mentaux. L’opération a été entamée le 22 mars, et quelque 125 sans-abris ont été placés en confinement au niveau du SAMU social d’Oran, alors que les malades mentaux ont été placés au niveau du service ps ychiatrique du CHU d’Oran, avant qu'ils soient transférés à Sidi Chahmi.

Le chargé de la communication de la DSP a fait savoir que plusieurs campagnes pour le dépistage des populations exposées au risques de contamination par le Covid-19, comme les personnels de la santé seront menées prochainement.