Abdelmadjid Chadli, un jeune de la ville de Mécheria (wilaya de Naama), a lancé une application numérique intitulée "Banque de sang intelligente", permettant de faciliter le don de sang.

L'application permet de contacter les personnes aux groupes sanguins recherchés à partir d'une base de données créée des listes de donneurs de sang accompagnés de leurs groupes sanguins et leurs numéros de téléphone, a expliqué M. Chadli.

Elle assure ainsi une "réponse rapide" aux appels de don du sang, a-t-il ajouté. L'application offre aux utilisateurs deux options, la première concerne l'inscription en tant que nouveau membre, excepté pour les malades chroniques et les personnes de moins de 18 ans.

La deuxième permet d'assurer le contact avec les donneurs de sang après avoir identifié la liste des personnes dont le groupe sanguin est recherché, soit par téléphone ou e-mail, a ajouté Abdelmadjid Chadli.

Une fois le don du sang confirmé, les coordonnés du donneur sont automatiquement supprimés de la liste de recherche et de la base de données pour une durée de trois mois en application des recommanda tions médicales qui accorde un temps entre deux opérations par le même donneur.