Ces vidéos, toutes acquises par des pilotes de l'U.S Navy en vol, les montraient confrontés à des objets volants non identifiés, à plusieurs reprises, réalisant des manœuvres incompatibles avec les performances de tous les engins volants connus (accélérations, arrêts brutaux, virages instantanés).

A l'époque, l'U.S Navy avait été contrainte par une loi américaine sur la liberté d'information de s'expliquer sur ces vidéos.

Le 10 septembre 2019, son porte-parole, Joseph Gradi­sher, a admis que le "phénomène montré dans ces vidéos n'est pas identifié" et reconnu qu'il s'agit " d'objets inconnus violant l'espace aérien américain".

Mais, plutôt que de parler d'objets volants non identifiés (Ovni), la marine américaine a préféré utiliser les termes moins polémiques de " phénomènes aériens non identifiés".

Aujourd'hui, le Pentagone justifie son initiative de "transparence" pour couper court à "toutes les idées fausses qui circulent sur les Ovni" explique la porte-parole du Pentagone Sue Gough.

Comme l'U.S Navy, après enquête le Pentagone a reconnu que les phénomènes aériens vus sur ces images étaient classés comme non identifiés.

"Après une analyse minutieuse, nous avons estimé que le partage autorisé de ces vidéos ne révèle aucun système ou aucune capacité sensibles et n'a pas d'effet sur d'éventuelles investigations à venir au sujet d'incursions de phénomènes aériens non identifiés dans l'espace aérien militaire", conclut Sue Gough.