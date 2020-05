L’association nationale des commerçants et artisans algériens (ANCA) s'attelle à l’élaboration de nouvelles propositions pour atténuer l’impact de la réinterdiction des activités commerciales et artisanales, a affirmé le président de l’Association Hadj Tahar Boulenouar , indiquant que ces propositions seront soumises au gouvernement ultérieurement.

Les principales propositions portent sur l’exonération des impôts et des taxes et le lancement d’une réflexion sur la création d’une banque spécialisée dans le financement de leurs projets (micro-crédits), outre la priorité dans l’octroi des locaux relevant du secteur public, aux commerçants affectés.

Dans un communiqué publié sur la page Facebook de l’ANCA, M.Boulenouar a estimé que la décision de réinterdire les activités commerciales et artisanales "intervient suite à la négligence constatée dans le respect des mesures préventives contre le nouveau coronavirus, que ce soit de la part des commerçants ou des consommateurs".

L’ANCA a enregistré «plusieurs altercations entre des commerçants et des consommateurs qui refusaient de porter les masques de protection, ou de respecter la distanciation sociale, ce qui est susceptible d'aggraver la situation sanitaire et de menacer la vie des citoyens et citoyennes, a souligné la même source.

"Il faut donner la priorité à la préservation des vies des citoyens en cette conjoncture difficile, même si la décision de fermeture demeure difficile à accepter, notamment pour les petits commerçants et les artisans", a estimé M. Boulenouar.

"La décision doit être acceptée et respectée, en dépit que la fermeture soit souvent due au non-respect par les clients des mesures de prévention et de la distanciation sociale, aussi bien à l'intérieur des magasins et qu’à l'extérieur", a-t-il ajouté.

L'Association exhorte les commerçants à respecter les mesures préventives et à poursuivre les efforts fournis dans le cadre des activités professionnelles, de la sensibilisation et de la solidarité, insistant sur la poursuite de l’accompagnement des catégories impactées.

Certains walis avaient décidé samedi soir de suspendre à nouveau nombre d'activités commerciales en raison du non-respect des mesures sanitaires et de prévention contre le nouveau Coronavirus.

Cette décision est intervenue en raison du non-respect des règles de distanciation sociale.

Il s’agit des wilayas d'Alger, Khenchela, Constantine, Souk Ahras, Oran, Jijel, Ouargla, Skikda, Adrar, Tlemcen, Guelma, Setif, Boumerdes et Médéa.

La décision concerne les salons de coiffure, les commerces de pâtisserie et de gâteaux traditionnels, les magasins d'habillement et de chaussures, les magasins de vente d’électroménagers, d’ustensiles de cuisine et les boutiques de cosmétiques et parfumeries ainsi que les bazars.