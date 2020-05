Le gouvernement indien a ordonné, samedi, à tous les employés des secteurs public et privé de télécharger une application de traçage du Covid-19 et de maintenir la distanciation sociale dans les lieux de travail alors que le pays commence à alléger les mesures de confinement dans les districts les moins affectés par le nouveau coronavirus.

"L'utilisation de l'application de traçage du Covid-19, baptisée Aarogya Setu, sera rendue obligatoire pour tous les employés des secteurs public et privé", a indiqué le ministère indien de l'Intérieur dans un communiqué. Il incombe aux chefs d'entreprises et des administrations "d'assurer une couverture à 100% de l’application parmi les employés", a ajouté le ministère indien. L'Inde a lancé le mois dernier l'application Aarogya Setu (Pont santé), un système basé sur le traçage via Bluetooth et GPS des contacts des personnes contaminées au coronavirus, pour tenter d’endiguer la pandémie. L'utilisation obligatoire de l'application a soulevé des inquiétudes parmi les partis de l’opposition. "L’application Arogya Setu est un système de surveillance sophistiqué, s ous-traité à un opérateur privé sans supervision institutionnelle, ce qui soulève de graves problèmes de confidentialité des données", a dans ce sens tweeté le dirigeant du parti du Congrès, Rahul Gandhi. Le gouvernement avait déclaré que l'application ne porterait pas atteinte à la confidentialité car toutes les données sont collectées de manière anonyme, ajoutant que "les informations collectées seraient utilisées uniquement pour assurer les interventions médicales nécessaires".

L'application a été téléchargée environ 83 millions de fois dans un pays qui compte plus de 500 millions d'utilisateurs de smartphones, selon le ministère indien de la Technologie.