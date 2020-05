Au lendemain du décès du chanteur Idir, de nombreux messages de condoléances affluent sans discontinuer de la part des artistes qui saluent la mémoire et le parcours d'un chanteur disparu à l'âge de 71 ans, après avoir voué toute sa vie à la culture et au combat identitaire par l'art.

Pour Lounis Ait Menguellet, le départ d’Idir marque la fin d’une époque pour "notre chanson". A sa dernière visite, se rappelle le poète, Idir disait qu’il était peu probable de monter encore sur scène (...)". Takfarinas, vedette de la chanson moderne, s’est dit attristé et bouleversé par le décès d’Idir (qui) "a ouvert, par son premier album des portes, fermées des siècles avant".

Boudjemaa Agraw, membre du défunt groupe musical Agraw (Révolution) dont faisait partie Takfarinas, a souligné que "la chanson kabyle a perdu en la personne d'Idir un de ses ambassadeurs". Avis partagé par Malika Domrane, vedette du folklore kabyle, qui regrette la perte d'un "ambassadeur de la chanson moderne.

Zedek Mouloud, chanteur et compositeur, estime que la musique kabyle a perdu un de ses monuments avec la disparition d’Idir, décrit comme " un poète, homme de paix et une voix qui force le respect". Brahim Tayeb, chanteur moderne d'expression kabyle, estime qu'avec le décès d'Idir, le monde artistique vient de perdre une de ses icônes d'expression kabyle. C'est un artiste qui a fait le bonheur de toute l'Algérie (...) mais son œuvre restera pour toujours et ravivera son souvenir", réagit avec émotion l'artiste. Karim Abranis, a pour sa part, réagi à la triste nouvelle du décès d'Idir dans un message de condoléances publié sur Facebook.

Amel Zen, chanteuse de pop, pleure la mort d'un chanteur dont les mélodies "ont bercé nos vies et accompagné nos cérémonies" et rappelle l’importance de préserver notre identifie. Considéré comme un des ambassadeurs de la musique kabyle moderne à travers le monde, Idir , de son vrai nom Hamid Cheriet s'est produit sur de nombreuses scènes internationales. Natif d’Ait Lahcene, un village d’Ath Yenni (Tizi Ouzou), Idir s’est associé dans son dernier album "Ici et ailleurs", sorti en 2017, à des chanteurs français de renom comme Charles Aznavour, Francis Cabrel ou encore Bernard Lavilliers.

L'interprète de l’éternelle "Avava i nouva", tube planétaire interprété en 20 langues étrangères, a renoué en 2018 avec son public lors d’un concert à Alger à l'occasion de Yennayer, nouvel an amazigh célébré l e 12 janvier, après une absence de près de 40 ans.