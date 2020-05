Le gouvernement français a décidé samedi de prolonger de deux mois, jusqu'au 24 juillet, l'état d'urgence sanitaire en vigueur pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran.

Effectif depuis le 24 mars, l'état d'urgence sanitaire est prorogé car sa levée le 23 mai "serait prématurée", "les risques de reprise épidémique" étant "avérés en cas d'interruption soudaine des mesures en cours", indique le projet de loi examiné samedi en conseil des ministres et qui doit être soumis à partir de lundi au Parlement.

Le texte précise notamment les conditions de quarantaine des personnes arrivant en France et atteintes du virus. Il porte aussi sur la mise en oeuvre d'un "système d'information" concernant les personnes malades et leur entourage pour une durée maximale d'un an.

Il vise à "conforter le cadre juridique" et l'"élargir" pour "y intégrer les enjeux du déconfinement", qui doit débuter le 11 mai, a indiqué Olivier Véran à l'issue du conseil des ministres. "Nous allons devoir vivre pour un temps avec le virus", a-t-il souligné. "Apprendre à vivre avec le viru s, voilà l'enjeu des prochains mois", a renchéri le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

Le nouveau coronavirus a fait 24.594 morts en France selon le dernier bilan officiel communiqué vendredi soir.