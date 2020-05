Plus de 3.354.100 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.

Parmi ces cas, au moins 1.014.700 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Les Etats-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au nouveau coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 65.068 décès pour 1.104.161 cas. Au moins 164.015 personnes ont été déclarées guéries. Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont l'Italie avec 28.236 morts pour 207.428 cas, le Royaume-Uni avec 27.510 morts (177.454 cas), l'Espagne avec 25.100 morts (216. 582 cas), et la France avec 24.594 morts (167.346 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 82.875 cas (1 nouveau entre vendredi et samedi), dont 4.633 décès (0 nouveau), et 77.642 guérisons.

L'Europe totalisait samedi à 11H00 GMT 140.598 décès pour 1.508.719 cas, les Etats-Unis et le Canada 68.530 décès (1.158.941 cas), l'Amérique latine et les Caraïbes 12.197 décès (231.039 cas), l'Asie 8.820 décès (229.242 cas), le Moyen-Orient 6.857 décès (177.521 cas), l'Afrique 1.688 décès (40.544 cas) et l'Océanie 120 décès (8.102 cas). Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par des médias, auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).