Les dirigeants du Milan AC (Serie A italienne de football) ne sont pas contre le transfert du milieu international algérien Ismaël Bennacer, mais réclameraient au moins 30 millions d'euros pour le céder, rapporte dimanche le site spécialisé Calciomercato.

Alors que la direction lombarde s'est montrée auparavant intransigeante à l'idée de céder le joueur algérien, engagé l'été dernier contre un chèque de 16 millions d'euros en provenance d'Empoli (Serie ????, elle commence à faire preuve de flexibilité, devant notamment l'intérêt du Paris SG (Ligue 1 française).

Considéré comme l'une des rares satisfactions du Milan AC, Bennacer (22 ans/23 matchs cette saison, toutes compétitions confondues) dont le retour aux entraînements individuels est annoncé pour lundi, a exprimé son refus de quitter la Lombardie et souhaite encore progresser avec le club aux sept trophées en Ligue des Champions.

Bennacer, devenu une pièce maîtresse dans le dispositif de l'entraîneur Stefano Pioli, s'est engagé avec l'AC Milan en août 2019 pour un contrat de cinq saisons, soit jusqu'en 2024, en provenance d'Empoli, relégué en Serie B. A l'instar des autres grands championnats européens, la Serie A est suspendue depuis mi-mars en raison du nouveau coronavirus (Covid-19). L'Italie est l'un des pays les plus touchés par la pandémie, avec plus de 28.000 morts.