Le gouvernement espagnol a donné samedi le feu vert à la reprise du championnat espagnol de football (La Liga) suspendu depuis la mi-mars à cause de la propagation du nouveau coronavirus.

"Espérons que le football reviendra bientôt, ce sera décidé par la Ligue et la Fédération, mais ils ont déjà notre autorisation pour commencer des entraînements individuels pour les sports collectifs", a souligné le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, lors d'une conférence de presse pour demander la prolongation de l’état d’alerte.

Toutefois, le responsable espagnol a assuré "en premier lieu, nous allons voir les matches à la télévision et non dans les stades", en allusion à la reprise des compétitions à huis clos.

"Nous ferons machine arrière si nous constatons que nous sommes allés trop vite. Revoir l'une des phases ne sera pas un échec pour ce territoire", a précisé, à cet égard, Pedro Sanchez.