Plus de 200 techniciens algériens installés en Algérie et à l’étranger ont pris part à la formation dispensée vendredi en visioconférence, a indiqué dimanche la Fédération algérienne de football (FAF).

Cette 2e visioconférence de près de 3 heures a été initiée par la Direction technique nationale (DTN) de la FAF pendant cette période de confinement en raison de la pandémie de coronavirus.

Elle a permis aux participants d’approfondir leurs connaissances et d’effectuer des échanges "fructueux", selon la même source.

Animée par le préparateur physique de la sélection nationale du Qatar et de plusieurs clubs professionnels, Nicolas Dyon, la formation a traité deux thèmes : la prévention des blessures et l’utilisation du GPS en football.