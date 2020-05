Le technicien français Robert Nouzaret (76 ans), passé notamment par le MC Alger, a décidé de prendre sa retraite après avoir occupé le poste de responsable du recrutement pour le centre de formation de Montpellier HSC (Ligue 1 française de football), rapporte dimanche France Bleu Hérault.

Le centre de formation de Montpellier va connaître plusieurs mouvements.

Robert Nouzaret va prendre sa retraite, tandis que Laurent Robert n'a pas reçu de nouveau contrat.

Nouzaret sera remplacé par Bernard Maraval, qui officiait au sein de la cellule de recrutement de Caen.

"Robert Nouzaret s'en va et c'est Bernard Maraval qui récupère tout ce qui est scout pour les jeunes.

Côté entraîneur, Michel Rodriguez arrive lui aussi de Caen pour entraîner les moins de 17 ans (U17)", a confié le président du MHSC Laurent Nicollin, cité par la même source.

Nouzaret avait dirigé la barre technique du MCA entre juillet et décembre 2005.

Il avait été limogé au terme de la phase aller de la compétition, pour être remplacé par son compatriote François Bracci, qui allait mener le "Doyen" à la victoire finale en Coupe d'Algérie 2006 aux dépens de l'U SM Alger (2-1).

Le MCA est le dernier club entraîné par Nouzaret, qui avait eu par la suite deux expériences avec la sélection de Guinée (2006-2009) et celle de RD Congo (2010-2011), avant de rejoindre le centre de formation de Montpellier.