Le bureau de la cellule "Allo ma commune" de la commune d’Alger centre a commencé, dans la nuit de vendredi à samedi, à contacter les familles nécessiteuses pour bénéficier de kits alimentaires et ce dans le cadre de l’opération d'entraide et de solidarité sociale, à l’occasion du mois de Ramadan, qui concernera 1900 familles recensées, a-t-on appris, samedi, du président de l’Assemblée populaire communale (APC) d’Alger centre, Abdelhakim Bettache.

Le bureau de la cellule "Allo ma commune" a commencé à contacter les premières familles recensées avant le début de ce Ramadan, en vue de préparer les listes annuelles des aides alimentaires que la commune distribue à l’accoutumée aux catégories démunies, a indiqué le président de l’APC d’Alger centre.

M. Bettache a précisé que les services des affaires sociales avaient recensé 1900 familles qui seront destinataires de kits alimentaires contenant 17 produits divers indispensables pour la famille algérienne notamment en ce mois sacré.

Plus de 20 fonctionnaires permanents ont été mobilisés au niveau du bureau de l a cellule "Allo ma commune" pour contacter les familles, s’assurer de leur adresse et fixer ensuite la date du déplacement à leur domicile pour la remise de l’aide en question, a expliqué M. Bettache, soulignant que cette opération s’effectue en toute discrétion et dans le respect de la dignité des citoyens.

Les mesures de prévention contre le Covid-19 sont respectées et pris en compte par la commune qui, cette année, a épargné aux citoyens la peine du déplacement à son siège pour préserver leur santé.

Les services chargés de cette opération ont divisé la commune en 7 grandes zones afin de repérer facilement les adresses des bénéficiaires de ces aides.

Cette mission a été confiée à un élu communal accompagné de l’Imam de la cité et de bénévoles de la société civile pour assurer l’opération de distribution.

Fermeture de 6 magasins pour non-respect des conditions de sécurité sanitaire

Dans le cadre des mesures prises par les services du Gouvernement en vue d'atténuer les répercussions socio-économiques induites par la propagation du covid-19 et 48 heures après la décision autorisant certains magasins de reprendre leur activité, M. Bettache a deploré certains "points négatifs" dont le non-respect de la distanciation sociale, la non utilisation d'une bavette ou autre s conditions fixées par les services de la wilaya d'Alger.

Les services de la commune ont procédé, dans le cadre de leur mission relative au contrôle du respect par les commerçants des instructions de prévention, à "la fermeture de 6 magasins jusqu'à présent, après avoir enregistré des dépassements". "Les noms des commerçants en question ont été donnés au wali délégué de la circonscription administrative de Sidi M'hamed afin de prendre les sanctions prévues par la loi", a-t-il ajouté.

M. Bettache a appelé tous les commerçants activant au niveau de la commune d'Alger centre au respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale, outre la condition du nombre réduit de clients à l'intérieur des magasins, notamment en ce qui concerne les salons de coiffure.