L’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira prévoit de lancer une étude au courant de cette semaine pour l’élaboration d’un tissu auto-désinfectant en collaboration avec l’école de Chimie de Rennes (France) et ce dans le cadre des efforts de lutte contre la pandémie du Covid-19, a annoncé samedi à l’APS le recteur Lotfi Mouni.

Déjà déposé et en attente de financement, "ce projet sera lancé au cours de cette semaine en collaboration avec une équipe provenant de l’école de Chimie de Rennes (France).

L’étude portera sur l’élaboration d’un tissu auto-désinfectant pour aider les médecins et les équipes soignantes engagés sur le terrain afin de se protéger davantage contre ce virus", a expliqué M. Mouni. Selon les détails fournis par le recteur de l’Université de Bouira, cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’appel à projet lancé le 10 avril dernier par l’agence universitaire de la francophonie (AUF) visant à soutenir et encourager les initiatives des étudiants et des ingénieurs et des jeunes chercheurs afin de lutter contre la pandémie. "Une fois le tissu auto-désinfectant élaboré et préparé, nous effectuerons des essais dans un laboratoire de virologie à Tizi Ouzou sous la houlette du professeur Houali Karim", a encore précisé M. Mouni. Le tissu est destiné à un usage multiple pour produire des bavettes, des blouses et sur-blouses de protection ainsi que des couvertures", a-t-il dit. Depuis le début du Covid-19 en Algérie, l’université de Bouira continue de s’impliquer davantage dans les efforts nationaux pour lutter contre la pandémie. Il y’a un mois, une équipe d’étudiants et de professeurs de la faculté des sciences de la nature et de la vie (SNV) ont réussi à produire une importante quantité de gel et de solutions hydro-alcoolique, qui a été distribuée sur des centres hospitaliers de la wilaya.

"Nous sommes prêts pour soutenir davantage les efforts du secteur de la santé dans la lutte contre cette dangereuse maladie, qui a fait des centaines de milliers de morts à travers le monde", a souligné le recteur de l’Université Akli Mohand Oulhadj de Bouira.