"L'hypothèse d'une reprise de tous nos championnats est très complexe à mettre en oeuvre si le déconfinement s'effectuera après le Ramadhan, voire impossible pour certaines disciplines", a déclaré à l’APS, Mohamed Hachefa. L’athlétisme, une des disciplines phares dans le calendrier de la fédération, au côté du handi-basket, n’a disputé qu’un seul meeting sur les cinq prévus, avant le championnat national. Les autres sports (basket, volley assis, judo, powerlifting...) ne sont pas en reste et attendent pour boucler leur saison. "C’est vraiment délicat pour nous, mais on prendra la décision la plus idoine. Si pour certains sports, les arrêter maintenant reste faisable, pour d’autres, ce n’est pas aussi évident", a expliqué le président de la fédération, précisant que des concertations avec les clubs s’i mposaient pour trouver les meilleures propositions à soumettre à la tutelle. En cas de reprise, la FAH songe à laisser une période de préparation d'un mois aux athlètes pour se remettre physiquement après plus de deux mois d'interruption. "Si nous serons appelés à reprendre d'ici à la fin du mois de mai ou au plus tard début juin, on peut préconiser une reprise des compétitions pour certaines disciplines, comme l’athlétisme et le handi-basket.

Pour le reste, ce sera malheureusement en septembre", dit le président. Pour Hachefa, la période d'intresaison cette année ne sera pas comme les précédentes en raison du contexte actuel : "D’habitude, cette période en handisport est trop longue (de juin à septembre), mais avec la situation actuelle, on va vers une réduction très significative de cette transition, comme ce qui se fait ailleurs", se référant à ce qui se fait dans les pays développés où la période de transition pour les athlètes performants ne dépasse pas les 15 jours, consacrés à la récupération d’une saison pour entamer l’autre. Néanmoins, le responsable de la fédération et son staff comptent lancer un sondage auprès des clubs pour définir la stratégie à entreprendre. "Il ne faut pas aussi oublier la préparation des athlètes et équipes qualifiés aux Jeux Paralympiques qui doit reprend re, et établir le calendrier de la saison prochaine. C’est très compliqué, mais on sera obligés de nous adapter à toutes les situations", a conclu le président de la FAH.