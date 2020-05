Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a effectué samedi une visite à Constantine et à Sétif pour s’enquérir de la situation épidémiologique dans ces deux wilayas, saluant d’emblée l’engagement du personnel médico-scientifique dans la lutte contre le coronavirus et appelant à la "responsabilité individuelle et collective".

Au Centre hospitalo-universitaire, CHU-Benbadis de Constantine, le Premier ministre a mis l’accent sur les compétences "professionnelles et scientifiques des praticiens" les invitant à participer au projet de refonte du secteur de la santé, décidé par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, saluant en son nom les efforts consentis par les staffs médicaux pour la prise en charge des malades du coronavirus Covid-19.

M.Djarad a également relevé que "l’Algérie a pu prévenir la propagation de l’épidémie de Covid-19 grâce à ses moyens financiers et à ses ressources humaines", appelant les citoyens à davantage de vigilance pour endiguer la propagation de la pandémie du nouveau Coronavirus.

Lors de son passage sur les ondes de la radio de Constantine, le Premier ministre a exhorté les citoyens à prendre leur responsabilité dans la lutte contre le coronavirus, soutenant, dans ce contexte, que "l’implication efficace et effective des citoyens permet de préserver leur vie et celle de leur entourage et consolide les efforts déployés pour sortir de cette crise sanitaire".

S’agissant de la situation épidémiologique à Constantine, M.Djerad a indiqué que l’Etat met tout en branle pour limiter la propagation de la pandémie et renforcer en moyens matériels et logistiques les structures de la santé, tout en réitérant l’engagement de l’Etat à mettre à la disposition de la recherche scientifique les moyens nécessaires pour préserver sa dynamique.

En visite à l’annexe de l’Institut pasteur, abritée par le Centre de recherches en biotechnologie (CRBT), dans la circonscription administrative de Ali Mendjeli, le Premier ministre a souligné "le rôle assumé par cette annexe à vocation régionale dans cette conjoncture sanitaire exceptionnelle" et salué les efforts des chercheurs du CRBT dans la lutte contre le Covid-19.

A cet effet, il a annoncé qu’un quota de 130 logements sera affecté aux chercheurs de ce Centre et sera attribué "de manière équitable pour permettre aux chercheurs de se consacr er exclusivement à leurs travaux de recherches".

En visite également dans la wilaya de Sétif, le Premier ministre a réitéré son appel en faveur de la nécessaire "responsabilité individuelle et collective", pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et de passer de la "solidarité économique et sociale à la solidarité humanitaire en œuvrant à faire comprendre au citoyen qu'il est en danger".

Lors d'une rencontre avec des cadres du secteur de la santé au Centre hospitalo-universitaire Mohamed Abdenour Saada, M.Djerad a affirmé que "la sortie de crise nécessite de conjuguer les efforts de tous, en particulier les citoyens en respectant les mesures de prévention et de confinement devenues essentielles pour atténuer la propagation de l’épidémie".

Selon le Premier ministre, "l'une des raisons ayant induit une augmentation des cas de contamination par le coronavirus, ces derniers jours, est "le non-respect de ces mesures et la promptitude des citoyens à se rendre dans les marchés et les magasins", assurant, en ce sens, que "ces agissements conduiront à passer au Plan B, consistant à annuler certaines des décisions prises par le gouvernement visant à faciliter les conditions de vie des citoyens pendant cette période"