Le Secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs du transport (FNTT), affiliée à l'Union générale des Travailleurs algériens (UGTA), Seddik Berrama, a affirmé à l'APS, que les fédérations et les syndicats nationaux des travailleurs du transport ont lancé des consultations avec le ministère de tutelle en vue de l'examen de la situation des transporteurs, en raison de la propagation de Covid-19 , et les solutions proposées pour les aider.

Les fédérations et les syndicats examinent, depuis 10 jours avec le ministère de tutelle et dans le cadre du dossier général géré par le Premier ministère, les moyens de surmonter les répercussions de la crise sanitaire et de réduire les pertes pour la catégorie des transporteurs, notamment privés et les catégories vulnérables de ces derniers, aux investissements limitées, outre les travailleurs journaliers, a fait savoir M. Berrama.

Les fédérations et les autres partenaires sont dans l'attente de la réponse du Premier ministère concernant les propositions soumises afin d'aider ce s catégories et gérer la période actuelle jusqu'à la levée du confinement, a-t-il ajouté.

Selon le même responsable, les propositions des syndicats ont eu un écho favorable auprès des responsables des ministères des Travaux publics et des Transports et du Premier ministère, toutes les préoccupations soulevées par les transporteurs, toutes spécialités confondues, ayant fait l'objet d'une écoute attentive.

Les propositions portent essentiellement sur l'octroi, au profit des catégories vulnérables des transporteurs et celle des transporteurs disposant de véhicules de transport via les crédits bancaires, d'aides financières directes avec l'examen de la possibilité de les rembourser suivant la situation financière du transporteur.

Des crédits bancaires sans intérêts seront octroyés aux transporteurs au niveau financier moyen ou aisé, alors que les véhicules de transport feront l'objet d'un gage pour assurer le remboursement du crédit au terme de la crise sanitaire actuelle, a-t-il indiqué.

Selon M. Berrama, la catégorie vulnérable des transporteurs et celle ayant bénéficié auparavant de véhicules via des crédits bancaires n'excède pas 20 % de l’ensemble des transporteurs, alors que 80 % des transporteurs pourront obtenir des crédits sans intérêts.

La Fédération a proposé la suppression des impôt s et des charges de la sécurité sociale durant la période de cessation de l’activité afin d’alléger les charges des transporteurs, avec une éventuelle réduction de la période du confinement pour les transporteurs en leur permettant de reprendre progressivement leur activité en prenant des mesures strictes de prévention.

Le même responsable juge opportun d’accorder la priorité à la catégorie vulnérable des travailleurs du transport et d’organiser le travail posté avec un volume horaire et des jours fixés jusqu’à la fin de cette crise.

L'intervenant a fait savoir que la décision est examinée actuellement "à haut niveau" pour aider cette catégorie impactée par la pandémie, soulignant que les travailleurs et la fédération ainsi que les autres partenaires du secteur des transports "sont conscients de la situation pandémique que traverse le pays à l’instar de la majorité des pays dans le monde et sont prêts à apporter soutien et solidarité pour surmonter cette période délicate".

Pour M.Berrama, les travailleurs du transport sont solidaires avec l’Etat en cette période difficile et ils œuvrent à aider les transporteurs sans revenu et ceux confrontés à une situation sociale difficile.

"La crise actuelle est sanitaire et nous souhaitons la contenir et éviter qu'elle n'empire en crise socio-économiq ue (...), il faut, à l'heure actuelle, prendre les mesures de soutien et des dispositions visant la solidarité et la protection de la catégorie vulnérable des travailleurs", a-t-il dit.

M.Berrama a invité, par ailleurs, le ministère de tutelle à promulguer une instruction expliquant les modalités de mise en oeuvre du congé payé décidé par le Président de la République au profit d'une catégorie spécifique de travailleurs au vu de la propagation de la pandémie du covid-19, et ce, a-t-il indiqué, afin de prévenir toute application aléatoire par les directeurs.

S'agissant des actions de solidarité menées en vue d'endiguer la propagation du virus, il a affirmé que la FNTT a organisé plusieurs compagnes de solidarité en soutien aux travailleurs du secteur du transport de la wilaya de Blida, affectés par le confinement, annonçant que 270 couffins du ramadhan ont été distribués et que d'autres actions de solidarité sont également prévues dans d'autres wilayas lors de la deuxième quinzaine du mois sacré.

A ce propos, M.Berrama a salué le degré de conscience et le sens civique et professionnel des travailleurs affiliés à la FNTT, du syndicat national des chauffeurs de taxis (SNCT), de l'Union nationale des transporteurs privés (UNTP) et des syndicats du transport urbain pour l'élan solidaire dont ils ont fait montre à l'égard de leurs collègues du secteur de la santé et des éléments de la protection civile et de tous les corps de sécurité.

De même qu'il s'est dit satisfait des actions menées par ces syndicats au profit des services communaux en leur assurant le transport gratuit à leur lieu de travail durant les opérations de nettoyage et de désinfection en cette période où l'ensemble des moyens de transport sont à l'arrêt pour éviter toute contamination.

M.Berrama a tenu à saluer également la discipline dont ont fait preuve les travailleurs et leur observation de toutes les mesures exceptionnelles décidées par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre cette pandémie et l'application sur le terrain de toutes les mesures préventives.