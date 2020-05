La ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Hoyam Benfriha, a appelé samedi à Constantine et à Sétif les citoyens à respecter les mesures préventives pour contribuer à l’effort collectif de lutte contre l’épidémie du Covid-19.

Présidant une campagne de sensibilisation durant laquelle 5.000 bavettes ont été gracieusement distribuées aux citoyens et commerçants sur les marchés "Betou Abdallah" et "Boumezou" au centre-ville de Constantine, la ministre a mis l’accent sur l’importance de la contribution des citoyens aux efforts de prévention contre ce virus ravageur.

Mme Benfriha a ainsi affirmé que pour vaincre l’épidémie du nouveau coronavirus, "il est impératif de conjuguer les efforts de tous commerçants et citoyens", mettant en garde contre les risques de la non-observation des mesures préventives dont la distanciation sociale et le manque de conscience chez une certaine catégorie de citoyens qui ne mesure pas la gravité de la situation.

La ministre a relevé la contribution efficace de son secteur par la production à travers les wilayas du pays à l’initiative d’enseignants, de bénévoles et de la société civile de bavettes destinées aux travailleurs qui se placent aux premiers rangs de la lutte contre le Covid-19 dont ceux des secteurs de la santé, de l’hygiène et des corps de sécurité.

Elle a également proposé que les citoyens cousent à domicile des bavettes pour l’utiliser durant leurs sorties sur les lieux publics , soulignant que "la couture des bavettes n’est pas une opération difficile" surtout que la matière première est disponible sur le marché.

Au CFPA Mohamed Arfaoui à la cité Belle Vue de Constantine, Mme Benfriha a salué l’esprit de solidarité et de bénévolat affiché par les travailleurs de la formation professionnelle qui ont cousu des milliers de bavettes stérilisées ainsi que des tenues de protection portées par les staffs médicaux luttant contre le Covid-19.

A Sétif, la ministre a distribué des bavettes à des commerçants et des citoyens au marché de fruits et légumes de la cité 1.400 logements et a exhorté les commerçants à respecter les mesures préventives et a réitéré son appel aux citoyens à coudre leurs propres bavettes.

La ministre a regretté la foule compacte observée sur ce marché et le non-respect de la distanciation sociale qui est une mesure fondamentale dans la prévention de cette épidémie.

A près avoir porté l’accent sur les efforts colossaux consentis par l’Etat dans la lutte contre le nouveau coronavirus à travers la mobilisation de toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires ainsi que l’implication efficace de la société civile, la ministre a réitéré son appel à respecter la distanciation sociale pour lutter contre l’épidémie.