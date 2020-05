La fondation "Ness El khir" a entamé une opération de distribution graduelle de plus de 7000 kits alimentaires au profit des familles nécessiteuses et des catégories vulnérables résidant à travers les communes d’Alger, et ce dans le cadre des opérations de solidarité pour le mois de Ramadhan, a-t-on appris samedi auprès du président de cette association caritative.

Dans une déclaration à l’APS, Tarek Zerrouki a affirmé que depuis le premier jour du mois de Ramadhan, et dans le cadre des activités de la 10ème édition du programme caritatif "Rana h’na" (nous sommes là), la fondation a entamé la distribution de 7000 kits alimentaires au profit des familles nécessiteuses résidant à travers les différentes communes d’Alger afin de contribuer à assurer les produits de base, au regard de la propagation du nouveau coronavirus.

La fondation a programmé également la distribution de près de 10.000 kits alimentaires au niveau national, afin de concrétiser l’action de solidarité pour le mois de Ramadhan qui coïncide cette année avec la propagation du nouveau coronav irus (covid-19), a précisé M.Zerrouki.

Avec l’appui des opérateurs économiques des secteurs public et privé et avec la facilitation et l’accompagnement assurés par les institutions de l’Etat, l’initiative de la Kheima Géante de l’Iftar, organisée durant les années précédentes sous le slogan "Aji Teftar" (venez partager un Iftar) et qui accueillait jusqu’à 1000 personnes, a été renommée cette année, après la pandémie du nouveau coronavirus, "Njiblek teftar" (je vous ramène l'Iftar). Ainsi, depuis le début du mois de Ramadhan en cours, près de 1000 repas chauds ont été distribués par jour et acheminés vers les domiciles des familles nécessiteuses et des personnes vivant seules et loin de leurs familles, a ajouté la même source. L’opération d’inscription pour bénéficier des repas chauds se fait via le numéro vert 0560066600. Les cellules d’écoute ainsi que les délégués communaux et de wilayas de la Fondation établissent, avec une coordination locale, les listes pour préparer les repas et les distribuer à travers le réseau des bénévoles en vue de les faire parvenir aux domiciles des familles, dans le respect des conditions d’hygiène et de santé, a-t-il précisé.

3.000 repas peuvent être distribués quotidiennement dans la wilaya d’Alger et plus de 10.000 autres à travers 8 wilayas, a-t-il ajouté.

Les repas sont préparés dans un laboratoire à la cité de Oued Romane, Alger, sous la supervision du cuisinier bénévole Raïssi, selon M. Zerrouki qui précise que la préparation et l’emballage des repas complets se fait suivant les normes sanitaires et les conditions d’hygiène et en respectant la chaine de froid.

Il a indiqué, par ailleurs, que vu la propagation de la pandémie du coronavirus cette année et l’absence de la Kheima Géante d’El Iftar et des restaurants Rahma durant ce mois de Ramadhan, 30% des repas chauds sont réservés aux ressortissants africains et leur sont distribués au niveau des chantiers et autres quartiers pour les soutenir en cette situation sanitaire exceptionnelle.

Des vêtements pour l’aïd seront distribués au profit des enfants des familles nécessiteuses, a-t-il précisé, ajoutant que les circoncisions collectives habituellement organisées durant ce mois sacré ont été annulées suite à la propagation du coronavirus. Les opérations de don de sang, l’une des principales activités bénévoles durant le ramadhan, ont été gelées, a fait savoir le responsable.