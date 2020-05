L’antenne de l’association caritative "El-Safa" à Hassi-Messaoud (80 km au Sud-est d’Ouargla) s’est engagée dans des actions de solidarité envers les catégories vulnérables à l’occasion du mois de Ramadhan, coïncidant cette année avec les mesures de confinement face à la pandémie de Covid-19, ont indiqué dimanche des membres de l’association.

D’intenses actions caritatives et de bénévolat sont menées avec le concours des comités de quartier de la ville de Hassi-Messaoud, tels que Aissat Idir, les cités 120, 272, 1.660 et 1.850 logements, le quartier Cheikh Bouamama et autres, a affirmé à l’APS le chargé de la communication de l’association, Salah Eddine Sellami.

L’association s’est engagée depuis le début de cette conjoncture, dans le service de repas (chauds et froids) à emporter aux personnes de passage et celles sans domicile fixe SDF notamment, ainsi que la distribution de colis alimentaires dits "Couffin de Ramadhan" aux familles nécessiteuses, aux catégories vulnérables et celles à faible revenu, a-t-il ajouté.

Environ 550 repas sont servis quotidiennement et 200 colis alimentair es ont été attribués dans le cadre de la première phase de cette initiative de solidarité ramadhanesque, a-t-il précisé. Toutefois, la mission principale de l’association est le transport de patients nécessiteux, à titre gracieux, vers les structures hospitalières sur le territoire national pour effectuer leurs thérapies, a fait savoir M. Sellami.

"Nos activités ne s’arrêtent pas là, car nous assurons également, le transport funéraire, outre la prise en charge des décès à la morgue de l’Etablissement public hospitalier EPH- Hocine Aït-Ahmed de Hassi-Messaoud, qui s’est doté d’un nouveau compresseur de refroidissement grâce aux efforts fournis par l’association, a-t-il encore révélé.

L’association fonctionne avec des membres bénévoles, dont des praticiens de la santé et des cadres dans différents domaines, qui s’emploient à soutenir les personnes nécessiteuses et celles affectées par les mesures de confinement en contribuant à réduire l’impact économique et social de la crise sanitaire induite par le Covid-19, a-t-il souligné.

Selon M.Sellami, les actions de solidarité multiforme de l'association "El-Safa" ont été rendues possibles grâce aux dons de plusieurs bienfaiteurs, dont des entrepreneurs locaux ainsi que la contribution des collègues de l’antenne d’Ouargla.

Parmi les activités cari tatives de cette derrière durant le mois sacré au chef-lieu de wilaya, la distribution de 400 colis alimentaires, 2.400 repas d’Iftar (rupture du jeûne) ainsi que la participation à une campagne de don de sang.

Initiée par le mouvement associatif d’Ouargla, cette campagne, qu’a abritée dernièrement le Centre de transfusion sanguine (CTS) à l’EPH-Mohamed Boudiaf d’Ouargla et d’autres structures de santé, à l’instar de la polyclinique de la commune de Ain El-Beida, vise à fournir cette matière vitale aux différents établissements hospitaliers pour la prise en charge des malades.