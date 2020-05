Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chems Eddine Chitour, a souligné l’impératif d’adopter une nouvelle vision pour l’université devant promouvoir les qualifications au cours de sa visite d'inspection samedi de l’annexe de l’Institut pasteur de Constantine, implantée au Centre de recherche en biotechnologie (CRBT).

"Il est primordial aujourd’hui que l’université promeut des qualifications qui permettent aux étudiants de créer des entreprises et de trouver des solutions à des préoccupations de la société dans divers secteurs", a précisé le ministre qui accompagnait le Premier ministre Abdelaziz Djerad.

"Avec 10 % des promus des universités, dont les projets de fin d’étude et les thèses sont orientés vers des projets d’utilité pour le pays, l’Algérie comptabilisera annuellement des milliers de candidats aux start up et de projets de micro-entreprises", a-t-il dit à ce propos.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a également souligné que l’Algérie était "dans une phase où il faut, à la fois, apprendre et œuvrer à développer le secteur de l’industrie".

Saluant la coopération entre les membres de l’équipe pluridisciplinaire de Bejaia, parvenue à fabriquer un respirateur artificiel, M. Chitour a relevé que le travail en commun, notamment en cette crise sanitaire exceptionnelle,"augure des futures coopérations fructueuses dans différents créneaux".

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a inspecté le laboratoire d’analyse de l’annexe de l’Institut Pasteur, implanté au Centre de recherche en biotechnologie (CRBT), dans la circonscription administrative Ali Mendjeli, et s’est enquis des conditions de travail de l’équipe en place.

Depuis sa mise en service, le 25 mars dernier, l’annexe de l’Institut Pasteur de Constantine, à vocation régionale, a effectué 2.800 tests de dépistage du coronavirus, selon les données fournies.