Intervenant en marge d’une opération de distribution d’un don de 250 tonnes d'aides alimentaires, offert par le groupe pétrolier, en collaboration avec l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), au profit de la wilaya de Blida, qui est soumise au confinement partiel, pour endiguer le nouveau coronavirus(Covid-19), M Hakkar a fait cas d’une contribution de 420 millions de da de la part du Groupe Sonatrach au titre du soutien des efforts de l’Etat visant l’assistance des familles nécessiteuses, durant ce mois sacré du Ramadhan, a-t-il dit.

Le PDG de Sonatrach, qui était accompagné du SG de l’UGTA, Salim Labatcha, a procédé, à l’occasion, à la remise de ces aides alimentaires (250 tonnes) aux autorités de la wilaya de Blida, représentées par le wali Kamel Nouisser.

Il a soul igné la contribution, dans cet élan de solidarité, des employés du Groupe qui ont "fait don d’une journée de leur salaire pour aider leurs frères affectés par cette crise, à travers les différentes régions du pays", a-t-il dit, signalant l’annonce d’un "montant considérable durant cette semaine".

Le groupe Sonatrach fait partie des premières entreprises nationales à avoir contribué à l’effort national de lutte contre cette pandémie, à travers plusieurs aides médicales offertes aux hôpitaux et à l’Institut Pasteur, a-t-il souligné.

Il a fait part d’autres aides programmées dans les prochains jours, sous la forme de matériels acquis, dernièrement, au profit des hôpitaux.

Le responsable a assuré que la non divulgation de ces aides offertes depuis la déclaration de l’épidémie du Covid 19, a été dictée par "un sentiment de devoir à accomplir pour atténuer cette crise sanitaire", a-t-il soutenu. "En tant que partenaire social, l’UGTA a tenu à participer à cette initiative de solidarité pour soutenir les familles nécessiteuses de Blida, en tant que wilaya la plus impactée par cette pandémie", a déclaré, pour sa part, Salim Labatcha. A l’occasion de la fête des travailleurs (1 mai), le responsable a salué "tous les travailleurs algériens, notamment ceux des premières lignes de lutte contre le Cov id-19", a-t-il dit, tout en priant pour l’âme des victimes de ce virus.

Le PDG de Sonatrach s’est rendu au centre médical des employés et retraités du Groupe, sis au centre des affaires "El Wouroud " de Bab Dzair du centre ville de Blida, où il a inspecté les conditions d’accueil des malades de ce centre assurant différentes prestations médicales, tout en garantissant à ses visiteurs, les conditions de prévention et de protection contre le Covid-19.