Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a indiqué samedi à Constantine qu’un lot de 130 logements sera affecté aux chercheurs du Centre de recherche en biotechnologie (CRBT), implanté à la circonscription administrative d’Ali Mendjeli.

"Ces logements seront distribués de manière équitable et permettront aux chercheurs de se consacrer exclusivement à leurs travaux de recherche", a précisé le ministre lors de la présentation d’un exposé sur les missions et les travaux de recherches du CRBT.

Il a ajouté que "les épreuves ont démontré que le pays dispose de potentialités humaines et de talents capables de faire face au défi du coronavirus", relevant que "dans de nombreux centres de recherches, les scientifiques ont apporté spontanément aide et assistance pour endiguer la propagation du Covid-19, et sont parvenus à des résultats très positifs sans attendre les formalités officielles".

Et d’ajouter : "ces staffs et ces capacités doivent être accompagnés pour permettre à notre élite d’occuper la place qui lui sied".

Le Premier ministre a également mis en avant l’importance de conjuguer les efforts pour une synergie entre les laboratoires de recherche afin d’édifier un système de recherche scientifique performant et a appelé l’université à s’ouvrir à l’international à travers des coopérations devant consolider cette ouverture.