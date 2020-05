Oui, on peut vivre sans vésicule biliaire. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'elle ne sert à rien ! Ce petit organe placé sous le foie est là pour stocker la bile et la relâcher au moment des repas pour digérer les graisses et aider l'organisme à absorber les vitamines. Ce processus se déroule sans qu'on y prête attention. Jusqu'à ce que des douleurs indiquent que la vésicule ne fonctionne plus correctement. Une échographie abdominale est alors prescrite pour voir ce qui ne va pas.

C'EST QUOI LES CALCULS BILIAIRES ?

Le principal problème lié à la vésicule est la lithiase vésiculaire (plus connue sous le nom de calculs biliaires). Les calculs peuvent être aussi petits que des grains de sable au début et devenir aussi gros qu'une balle de golf. Dans plus de 80 % des cas, ils n'engendrent aucun symptôme ni aucune gêne. Mais parfois ils peuvent se déplacer pendant l'expulsion de la bile dans le canal cystique, provoquant une douleur appelée colique hépatique, accompagnée de nausées et de vomissements. La crise peut durer de quelques minutes à quelques heures, jusqu'à ce que le calcul se déplace. Après une crise, il est important de consulter le médecin qui confirmera le diagnostic et vérifiera qu'il n'y a pas de complications comme la cholecystite aiguë ou l'angiocholite.

C'EST QUOI LA CHOLECYSTITE AIGUË ?

Si le canal cystique reste obstrué trop longtemps par des calculs, cela provoque une inflammation (voire une infection) de la vésicule appelée cholécystite aiguë. Pour confirmer le diagnostic, le médecin prescrit une échographie abdominale parfois accompagnée d'une écho endoscopie (on introduit un endoscope par la bouche) afin d'étudier la vésicule de plus près. En cas de cholécystite aiguë, les médicaments antidouleur et antispasmodiques peuvent soulager les symptômes mais le seul traitement consiste à enlever la vésicule biliaire. Cette opération est appelée cholécystectomie.

C'EST QUOI UNE ANGIOCHOLITE ?

L'angiocholite est une infection importante du cholédoque (la voie biliaire principale) qui empêche l'écoulement de la bile. Le diagnostic repose sur l'apparition de douleurs, d'une fièvre élevée et d'un ictère (jaunisse) dans un délai de 24 à 72 heures. En général, la crise est rapidement diagnostiquée et ne dure que quelques jours sous antibiotiques. A la suite de quoi une intervention chirurgicale est programmée pour éviter tout risque infectieux grave.

Y A-T-IL UN RISQUE DE CANCER DE LA VÉSICULE BILIAIRE ?

La présence de calculs biliaires peut provoquer une irritation chronique qui peut à son tour générer un cancer. Il peut être difficile à diagnostiquer et la tumeur n'apparaît souvent que lorsqu'elle a envahi les tissus et organes voisins. C'est pourquoi la cholécystectomie est pratiquée lorsque la vésicule abrite de gros calculs.