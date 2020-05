L'armée ougandaise a suspendu avec effet immédiat la rotation de ses troupes de maintien de la paix en Somalie et le renforcement de ses capacités en Guinée équatoriale en raison de la pandémie de COVID-19, a déclaré,samedi,un porte-parole.

Le brigadier Richard Karemire, porte-parole militaire ougandais, a déclaré aux médias que le haut commandement des Forces de défense du peuple ougandais (UPDF) avait pris la décision de protéger des milliers de soldats dans des missions étrangères.

Cette décision intervient à peine une semaine après qu'un casque bleu ougandais servant dans le cadre de la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) eut été testé positif au nouveau coronavirus dans la capitale, Mogadiscio.

"C'est l'une des mesures de sécurité prises contre le COVID-19 à l'égard des troupes de l'UPDF déployées à l'étranger en Somalie et en Guinée équatoriale", a déclaré M. Karemire. La Somalie, la Guinée équatoriale et l'Ouganda luttent actuellement contre l'épidémie de nouveau coronavirus, qui a infecté des centaines de personnes. L'Ouganda a plus de 6.000 soldats en service sous l'AMISOM dan s cette nation instable de la corne de l'Afrique et plus de 100 officiers en Guinée équatoriale aidant à renforcer les capacités et la professionnalisation de l'armée de cette nation ouest-africaine. Le pays d'Afrique de l'Est déploie des troupes en Somalie et en Guinée équatoriale sur une base de rotation d'un an.