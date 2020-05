Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.

Parmi ces cas, au moins 987.400 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Les Etats-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 63.019 décès pour 1.070.032 cas. Au moins 153.947 personnes ont été déclarées guéries. Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont l'Italie avec 27.967 morts pour 205.463 cas, le Royaume-Uni avec 26.711 morts (171.253 cas), l'Espagne avec 24.824 morts (215.216 cas) et la France avec 24.376 morts (167.178 cas). La Chine (sans les territoires de Ho ng Kong et Macao), où l'épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 82.874 cas (12 nouveaux entre jeudi et vendredi), dont 4.633 décès (0 nouveau), et 77.642 guérisons. L'Europe totalisait vendredi à 11H00 GMT 138.457 décès pour 1.481.706 cas, les Etats-Unis et le Canada 66.262 décès (1.123.047 cas), l'Amérique latine et les Caraïbes 11.350 décès (215.882 cas), l'Asie 8.596 décès (223.393 cas), le Moyen-Orient 6.768 décès (173.300 cas), l'Afrique 1.625 décès (38.790 cas), et l'Océanie 118 décès (8.085 cas).