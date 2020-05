Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Amar Belhimer a adressé vendredi ses "vifs remerciements" à l'ensemble des journalistes et travailleurs du secteur, pour les efforts fournis "dans l'accomplissement de la noble mission de diffusion de l'information, en cette conjoncture exceptionnelle que vit le pays, du fait de la propagation de la pandémie de Covid-19".

Dans un message de vœux, à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs célébrée le 1 mai, le ministre de la Communication a adressé ses "vœux les meilleurs aux journalistes, femmes et hommes, et aux travailleurs du secteur de la Communication", leur souhaitant "une bonne et heureuse fête".

"La célébration de cette Journée intervient cette année dans une conjoncture professionnelle exceptionnelle, imposée par la situation sanitaire. Je saisis cette occasion pour réitérer mes vifs remerciements à tous les journalistes et travailleurs, pour les efforts fournis afin de poursuivre la noble mission de diffusion de l'information", a souligné le ministre.

"Je prie Dieu Le Tout Puissant de guider nos pas au mieux des intérêts de notre pays, de nous prémunir contre toutes les maladies et pandémies, et préserver nos familles", a conclu M. Belhimer.