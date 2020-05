"Ce trimestre, RS (Resolute Support, le nom de cette mission, ndlr) a pour la première fois restreint la diffusion publique de toutes les données sur les attaques lancées par l'ennemi", observe le Bureau de l'inspecteur général spécial pour la reconstruction de l'Afghanistan (Sigar, qui dépend du Congrès), dont les rapports sont souvent fort critiques.

Ces chiffres étaient "l'un des derniers paramètres que le Sigar pouvait utiliser pour rendre compte publiquement de la situation sécuritaire en Afghanistan", ajoute-t-il.

En 2018, le Pentagone avait déjà interdit au Sigar de publier le nombre de districts contrôlés par les rebelles et la proportion de la population afghane se trouvant plus ou moins sous leur autorité, alors que la mainmise du gouvernement afghan sur son pays ne cessait de baisser. Kaboul avait également dem andé de classifier les pertes humaines subies par ses forces de sécurité, autre indicateur important. Cette nouvelle restriction à l'information intervient alors que les Etats-Unis ont signé le 29 février à Doha un accord avec les talibans dans lequel ils s'engagent à un retrait de l'ensemble des troupes étrangères du pays sous quatorze mois en échange de vagues garanties des insurgés, dont la tenue de discussions avec Kaboul qui semblent encore très éloignées. Si Washington a réussi à imposer une trêve de neuf jours aux rebelles à l'occasion de la signature de l'accord, les violences ont repris de plus belle quelques jours plus tard, une tendance qualifiée d'"inquiétante" par l'ONU lundi. "Entre le 1er et le 31 mars, les talibans se sont abstenus d'attaquer les forces de la coalition. Mais ils ont augmenté les attaques contre les forces afghanes à des niveaux supérieurs aux normes saisonnières", a sobrement commenté RS, selon le rapport. Un porte-parole du Pentagone a justifié la décision de cesser de publier ces chiffres par le fait que les négociations avec les talibans se poursuivent. "Nous progressons vers une solution et une amélioration pour l'Afghanistan et partager cette information ne ferait pas avancer les choses", a indiqué Jonathan Hoffman au cours d'une conférence de presse.

"Nous ne sommes pas satisfaits du niveau de violence en Afghanistan", a ajouté le porte-parole. Le niveau des attaques des talibans contre les forces afghanes "n'est pas propice à une solution diplomatique". Les Etats-Unis, qui veulent mettre un terme à la guerre la plus longue de leur histoire, sont arrivés en Afghanistan à la tête d'une coalition internationale fin 2001, après les attentats du 11-Septembre sur leur sol. Ils y ont chassé les talibans du pouvoir mais n'ont ensuite jamais réussi à les vaincre.

Sur le terrain. Après plus de 18 ans de conflit, le président Donald Trump ne cesse de répéter qu'il veut rapatrier au plus vite l'ensemble des troupes américaines.