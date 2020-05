Le Rassemblement pour le Mali (RPM), majoritaire, est sorti vainqueur des législatives organisées le 29 mars et le 19 avril, avec 51 sièges sur les 147 de l'Assemblée nationale, a indiqué jeudi la Cour constitutionnelle du Mali en proclamant les résultats définitifs.

Le RPM, parti présidentiel, est ainsi en tête devant l'Alliance pour la démocratie au Mali-Parti africain pour la solidarité et la justice (ADEMA-PASJ) qui a obtenu 22 députés. Le RPM doit composer avec ses alliés pour doter le président de la République d'une majorité confortable au parlement qui doit valider d'importantes réformes politiques et institutionnelles dans les mois à venir, notamment la révision constitutionnelle.

L'Union pour la république et la démocratie (URD) de Soumaïla Cissé arrive troisième avec au moins 15 sièges. M. Cissé, enlevé depuis le 25 mars lors de sa campagne pour le premier tour, et toujours aux mains de ses ravisseurs, a néanmoins été réélu dès le premier tour à Niafunké (Tombouctou), dans le nord du pays.

Selon la Cour constitutionnelle du Mali, 2.358.909 électeurs ont voté à ce second tour, soi t un taux de participation de 35,25%. Après la proclamation des résultats, des manifestations de protestation ont eu lieu dans la capitale et dans certaines localités du pays, pour contester les rectifications apportées par la juridiction.