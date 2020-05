Auteurs de 9 buts chacun au cours de la saison, Slimani (31 ans) et Delort (28 ans) figurent parmi les remplaçants, en obtenant respectivement la note de 5,64 et 5,58. Ils sont les deux Algériens à figurer dans cette liste des 23, avec l'absence remarquée du défenseur de l'OGC Nice Youcef Atal, opéré du ménisque en décembre, et dont la saison avait pris fin prématurément. Le onze type est composé de 5 joueurs du Paris SG, sacré champion de France, 3 du Stade rennais, 2 du Stade de Reims, et 1 de l'AS Monaco.

Pour concocter cette équipe, FF s'est appuyé sur son habituel système de notation. En effet, comme chaque saison, la rédaction et ses correspondants attribuent des notes à chaque joueur qui évolue au moins 45 m inutes dans chaque match de Ligue 1. FF a donc noté 279 rencontres du championnat de France avec un barème exigeant et précis.