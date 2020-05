Le ministre australien de l'Intérieur Peter Dutton a confirmé que 36 joueurs et des membres de l'encadrement de la seule franchise néo-zélandaise du championnat - sur 16 équipes au total - ont bénéficié d'une dérogation à l'interdiction de voyager pour cause de nouveau coronavirus.

"C'est un heureux dénouement pour notre ligue de rugby et un pas de plus vers la reprise de la saison le 28 mai", a affirmé samedi le patron de la Fédération australienne de rugby à XIII Peter V'landys.

La saison de National Rugby League (NRL), championnat très suivi en Australie, avait été suspendue le 24 mars après seulement deux journées lorsque le gouvernement australien avait décidé d'interdire tous les rassemblement non essentiels afin de lutter contre la pandémie de Covid-19.

Cela s'était traduit par d'importants manques à gagner pour les équipes en termes de billetterie et de droits TV.

"Ces dernière s semaines, toutes les parties prenantes ont vécu des moments difficiles et souvent frustrants avec tant de questions sur la table, mais aujourd'hui, tout s'est enfin mis en place", a réagi samedi Cameron George, directeur général des Warriors.

George a également expliqué que l'équipe néo-zélandaise avait reçu l'autorisation de s'entraîner en Australie et que les négociations sur les salaires des joueurs ont abouti.

Les Warriors devraient atterrir dimanche dans la ville de Tamworth (Nouvelle-Galles du Sud), à plus de 400 km au nord de Sydney, et y rester en isolement durant quatorze jours, avant la reprise de la saison.