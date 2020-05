L'exposition des enfants d'âge préscolaire à une heure de lumière avant l'heure du coucher arrête presque complètement leur production de la mélatonine, une hormone qui favorise le sommeil.

Une seule heure d'exposition à la lumière avant l'heure du coucher diminue les niveaux d'hormone du sommeil de 88% chez l'enfant, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Physiological Reports.

Les chercheurs de l'Université du Colorado aux Etats-Unis ont évalué l'impact hormonal que peut avoir l'exposition à la lumière, le soir, sur le sommeil des jeunes enfants.

"Bien que les effets de la lumière soient bien étudiés chez les adultes, on ne sait pratiquement rien de la façon dont l'exposition à la lumière affecte la physiologie, la santé et le développement des enfants d'âge préscolaire", a déclaré Lameese Akacem, auteure de l'étude. "Nous avons constaté que ces enfants étaient extrêmement sensibles à la lumière."

Pour l'étude, les chercheurs ont recruté 10 enfants en bonne santé âgés de 3 à 5 ans dans un protocole de sept jours. Les cinq premiers jours les enfants ont suivi un horaire strict de coucher pour régulariser leurs horloges biologiques et les installer dans un cycle où leur niveau de mélatonine (hormone du sommeil) a commencé à augmenter à peu près à la même heure chaque soir.

Le sixième jour, les chercheurs ont créé un environnement de faible luminosité en échangeant les lumières existantes avec des ampoules à faible consommation. Tous les participants étaient ainsi exposés à la même quantité de lumière. Les chercheurs ont régulièrement prélevé des échantillons de salive pour évaluer les niveaux de mélatonine. Après avoir passé la journée dans ce nouvel environnement de faible luminosité, les enfants ont joué avec une table lumineuse durant une heure. Des échantillons de salive ont été prélevés pour les comparer.

LA LUMIÈRE IMPACTE LA PRODUCTION DE MÉLATONINE DES ENFANTS

Les résultats de l'étude ont montré que les niveaux de mélatonine ont été diminués de 88 % après l'exposition à la lumière vive et que ce changement de taux dure au moins 50 minutes après l'extinction de la lumière. Ce qui provoque chez les enfants, une difficulté à l'endormissement et une nuit de sommeil écourtée.

"Les années préscolaires sont une période de développement très sensible au cours de laquelle l'utilisation des médias numériques devient de plus en plus omniprésente", a déclaré l'auteure de l'étude. L'utilisation des médias électroniques chez les jeunes enfants a triplé depuis 2011. "Nous espérons que cette recherche peut aider les parents et les cliniciens à prendre des décisions éclairées sur l'exposition à la lumière des enfants".