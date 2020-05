Critiquée pour ses méfaits sur le sommeil, la lumière bleue des écrans des appareils numériques, pourrait également nuire à la santé oculaire et causer dommages irréversibles. Une nouvelle étude parue dans la revue Nature met en garde contre l'exposition à la lumière bleue. Celle-ci pourrait favoriser le risque de cécité nocturne et de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA). Cette maladie invalidante se caractérise par la dégradation d'une partie de la rétine (la macula), pouvant mener à la perte de la vision centrale.

Le Dr Ajith Karunarathne, un des chercheurs de l'Université de Toledo dans l'Ohio (Etats-Unis) auteurs des travaux, explique les humains sont continuellement exposés à la lumière bleue mais que la cornée et le cristallin de l'œil ne peuvent ni la bloquer ni la refléter. Problème, l'exposition prolongée à la lumière bleue provoque la formation de molécules chimiques toxiques pour les cellules photoréceptrices, le tissu photosensible de la rétine, selon les chercheurs.

Les cellules de la rétine aident à convertir la lumière en signaux électriques qui voyagent ensuite le long du nerf optique jusqu'au cerveau, où les informations sont traitées par le cortex visuel. Sans la rétine et ses cellules photoréceptrices, les informations visuelles ne peuvent être traitées correctement, explique l'étude. Or l'étude montre que la lumière bleue affecte le rétinal, une molécule produite par les cellules photoréceptrices.

Pour s'en rendre compte, les chercheurs ont exposé le rétinal aux lumières bleues, rouges, jaunes et vertes. Le contact avec la lumière bleue a déclenché une réaction néfaste pour le rétinal : celui-ci s'est mis à libérer des molécules chimiques toxiques qui tuent les cellules photoréceptrices. " Si vous faites briller la lumière bleue sur la rétine, le rétinal tue les cellules photoréceptrices", a déclaré Kasun Ratnayake au site Mother nature network. Or les cellules photoréceptrices ne se régénèrent pas dans l'œil. Une fois qu'elles sont mortes, "elles sont mortes pour de bon", pointe un autre chercheur.

"Ce n'est un secret pour personne que la lumière bleue nuit à notre vision en endommageant la rétine de l'œil", observe le Dr Ajith Karunarathne. "Nos expériences expliquent comment cela se produit, et nous espérons que cela conduira à des thérapies qui ralentissent la dégénérescence maculaire, comme [par exemple] un nouveau type de collyre", conclut la scientifique. Comment se protéger contre la lumière bleue ? Les chercheurs recommandent d'éviter de regarder les téléphones portables ou les tablettes dans le noir et de porter des lunettes qui filtrent la lumière bleue.