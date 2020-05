Ultraperformants, nos yeux sont des organes complexes et très fragiles. Les gestes à faire au quotidien pour en prendre soin.

JE LES HYDRATE

Climatisation, chauffage, poussière, vent, fumée de cigarette... peuvent assécher les yeux. En cas de sécheresse légère, utiliser du sérum physiologique. Si la sécheresse est plus sévère, mieux vaut opter pour des larmes artificielles associées à un gel lubrifiant.

Ils pleurent, ils piquent ? Pour les soulager, appliquer des compresses d'eau tiède pendant 5 minutes. Ensuite, masser les paupières inférieures puis supérieures pendant une minute. Terminer le soin en fermant les yeux normalement pendant 2 secondes avant de les rouvrir. Les fermer à nouveau en serrant fort les paupières et les rouvrir. Recommencer cet exercice une dizaine de fois. Vision rafraîchie garantie !

Je les mets au repos

Les écrans font énormément travailler les yeux. Pour les reposer, pratiquer la règle du 20-6-20 : toutes les 20 minutes passées sur un écran, regarder un objet situé à une distance de d'environ 6 mètres de soi, pendant 20 secondes. Puis, fermer les yeux, poser les paumes de mains par-dessus et rester dans cette position pendant 2 à 5 minutes. Autre option : porter des lunettes anti-lumière bleue dès lors qu'on passe plusieurs heures devant un écran d'ordinateur, de smartphone, de télévision ou de tablette.

JE LES MUSCLE

Avec de la gym oculaire ou du yoga des yeux. Comme l'exercice de "l'index" : tête et dos droits, tendre le bras et fixer le haut de son index (ou l'ongle de son pouce). Sans bouger la tête, rapprocher lentement l'index de son nez, puis l'éloigner toujours lentement, tout en le fixant. Recommencer une vingtaine de fois.

JE LEUR APPORTE DE BONS NUTRIMENTS

La lutéine et la zéaxanthine, des pigments appartenant à la famille des caroténoïdes, possèdent un grand pouvoir antioxydant et anti-radicalaire. On les retrouve dans les légumes à feuilles vertes (choux, épinards, brocoli...), le maïs et le jaune d'oeuf. La vitamine A améliore les visions diurne et nocturne. On la trouve dans les fruits et légumes à la coloration jaune ou orangée (poivrons, orange, carotte...) ou le foie de veau.

Les vitamines C et E luttent contre les radicaux libres. Agrumes, noix et céréales en contiennent en quantité.

La vitamine D est difficile à retrouver dans l'alimentation, même si l'huile de foie de morue n'est pas une source à écarter. Le meilleur moyen de la synthétiser reste encore de vous exposer quelques minutes par jour au soleil.

Le zinc contribue à la production de mélanine en transportant la vitamine A du foie vers la rétine. L'huître constitue l'une des meilleures sources de zinc, mais on peut aussi en trouver dans la viande, les graines de sésame et de citrouille.

Les acides gras oméga-3, aux propriétés anti-inflammatoires, sont principalement présents dans les poissons gras (saumon, maquereau, thon...) et les fruits à coque (noix, amande...).