Plus de 120 personnes, en majorité des enfants, ont bénéficié de la pose d’implants cochléaires par l’équipe médicale du service ORL du centre hospitalo-universitaire (CHU) d’Oran depuis octobre dernier, a-t-on appris de la responsable de ce service Pr.Zoubida Serradj.

"Depuis octobre jusqu’à la mi- mars dernier où nous avons dû suspendre l'activité en raison du Covid 19, nous avons posé 122 implants cochléaires à des personnes souffrant de surdité sévère ou profonde.

La grande majorité sont des enfants", a-t-elle déclaré à l’APS.

"Le lancement de l'opération d’implantation cochléaire était un réel défi pour le service ORL, dont je suis à la tête depuis 2017.

C’est une opération minutieuse, compliquée et très coûteuse, qui n'a été pratiquée que quelques fois durant les dix dernières années", a souligné le Pr.Serradj.

Pour la spécialiste, l’implant cochléaire peut rendre aux enfants et à leurs familles une vie plus au moins normale.

Le défi était difficile au début de fait du manque de moyens, principalement les implants et la machine principale à leur pose, a-t-elle relevé, soutenan t que "la direction du CHUO a bataillé avec nous dans cette optique et nous avons commencé notre parcours en octobre".

Les réseaux sociaux étaient un vrai moyen de communication pour cette opération, puisqu’une fois les moyens rassemblés, l’appel a été lancé en faveur des associations et des malades.

"Des patients d’Illizi, Tindouf, Mechria, Batna, El Oued, Mascara, Mostaganem sont venus et ont été opérés.

Il y a même des familles avec plusieurs enfants malades, qui ont également été opérés et se portent bien", a-t-elle ajouté, signalant que le coût d'un seul implant est de trois millions DA à la charge de l'Etat.

D’autre part, la spécialiste a mis l’accent sur la nécessaire mobilisation, au niveau des services de pédiatrie postnatale, pour un dépistage précoce et une meilleure prise en charge de cette infirmité.

Pour celà, a-t-elle conseillé, "il faut équiper les maternités, les services de pédiatrie postnatale des établissements publics et privés d’appareils de détection de surdité chez l’enfant dès la naissance afin d’éviter toute complication"."Actuellement, les consultations et les interventions pour les implants cochléaires sont à l’arrêt pour cause du confinement de prévention contre Covid-19.

Les patients habitent loin pour la plupart et ne peuvent se dé placer", a souligné Pr.Zoubida Serradji.