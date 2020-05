La police espagnole a annoncé mardi le démantèlement en Galice (Nord-Ouest) d'un réseau qui récupérait de la cocaïne en haute mer auprès de trafiquants internationaux, une opération qui s'est soldée par 28 arrestations et 4 tonnes de drogue saisies.

Ce réseau, "formé de conducteurs de bateaux rapides expérimentés et de trafiquants connus", était au service "des plus importantes structures de trafic de drogue nationales ou internationales" pour "récupérer de la cocaïne en haute mer", a indiqué la police dans un communiqué. Selon la police, il s'agirait de "l'organisation de transporteurs de drogue la plus importante de Galice", région connue pour le trafic de cocaïne. Les enquêteurs, aidés par l'agence anti-drogue américaine DEA et les forces de l'ordre britanniques ou colombiennes, avaient été prévenus de l'arrivée d'un bateau transportant la drogue. Battant pavillon togolais, ce navire qui était en mer depuis vingt jours a été intercepté à vingt miles nautiques des côtes de Galice avec quatre tonnes de cocaïne à bord. Ses quinze membres d'équipage, en majorité du Bangladesh et du Népal, ont été arrêtés tout comme treize membres du réseau sur la terre ferme en Galice après plusieurs perquisitions.

La Galice est l'une des portes d'entrée de la drogue en Europe.