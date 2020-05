Dans sa lettre reprise jeudi par l'agence de presse palestinienne (Wafa), Schmid a souligné que "la démocratie et les droits de l'homme sont des éléments essentiels de la politique étrangère de l'UE et dans son dialogue avec tous ses partenaires", mettant l'accent sur la nécessité de suivre de près la situation des droits de l'homme en prenant attache avec la société civile et les institutions des droits de l'homme, notamment en cette période où l'épidémie de COVID-l9 pousse à prendre des décisions difficiles".

Elle a souligné que l'Union européenne a contacté plusieurs gouvernements de la région sur la question des prisonniers, y compris par le biais des rapporteurs spéciaux des droits de l'homme, appelant les gouvernements à inscrire la question des prisonniers dans leurs plans d e crise afin de protéger les prisonniers et de respecter leurs droits fondamentaux. L'appel de Schmid fait suite à une lettre envoyée par le secrétaire du Comité exécutif de l'OLP, Saeb Erekat, fin mars dernier à tous les pays du monde, et les organisations internationales, dont les Nations Unies, l'Union européenne, le Conseil des droits de l'homme, la Croix-Rouge pour sauver la vie et la santé des prisonniers ainsi que la libération des personnes âgées, malades, enfants et femmes se trouvant dans les geôles israéliennes sous la menace du virus COVID-19.

Et à l’heure actuelle, il y a environ cinq mille (5 000) hommes et femmes prisonniers dans les geôles sionistes, d’après les chiffres du Club des prisonniers palestiniens.

En mars, malgré la menace du Covid-19, l’occupant a mis en prison 357 Palestiniens, dont 48 enfants et 4 femmes, selon des institutions de défense des droits de l'homme.