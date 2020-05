La Coupe d’Algérie de football (2019-2020), reprendra pour la catégorie senior, dès la reprise des compétitions, après le déconfinement, a proposé la Fédération algérienne de football (FAF) dans sa feuille de route que son bureau fédéral a adopté, lors de la sa réunion tenue jeudi en vidéoconférence.

" L'épreuve populaire de la Coupe d’Algérie de football de l'actuelle saison reprendra, avec le déroulement de ce qui reste comme rencontres (les quarts retours, les demi-finales et la finale)", a indiqué vendredi le communiqué de la FAF.

Par contre, les Coupes d’Algérie des féminines et des jeunes catégories se joueront la saison prochaine, avant le coup d'envoi des championnats et après la période de préparation, a précisé l’instance fédérale, ajoutant que pour les jeunes catégories, la compétition concernera les nouvelles 1ères années.

Concernant les Championnats nationaux des réserves, des féminines seniors, des jeunes catégories (garçons et filles) et de Futsal, la saison est déclarée terminée.

Il a été aussi décidé d’imposer le huis clos pour les entrainements des clubs, en application des mesures de sécurité édictées par les pouvoirs publics, en raison de la situation actuelle de la pandémie du coronavirus (COVID-19) dans le pays.

En revanche, le huis clos pour les matchs sera décidé en fonction des modalités de déconfinement et des autres décisions qui seront prises par les autorités sanitaires.

Des délégués des instances du football seront tenus de veiller au strict respect de cette mesure.