Le reste de la saison 2019-2020 des Ligues 1 et 2 est programmé sur une période de 8 semaines, dès la levée du confinement et après une période de préparation de 5 à 6 semaines quelle que soit la date qui sera arrêtée par les pouvoirs publics, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF). Cette feuille de route a été arrêtée, jeudi lors de la réunion statutaire du Bureau fédéral, tenue par visioconférence, sous la présidence du président de la FAF, Khireddine Zetchi, et en présence, entre autres, du président de la Ligue Abdelkrim Medouar.

"La poursuite de la saison 2019-2020 se déroulera sur une période de 8 semaines. Il s'ensuivra une phase de repos total d'au moins 1 semaine aux joueurs puis une autre active d'un mois qui amorce le début de la période d’enregistrement", a indiqué vendredi un communiqué de la FAF, ajoutant que ce n’est qu’après cette phase, que la nouvelle saison débutera à une date à préciser ultérieurement. Pour les Championnats amateurs (LNFA et LIRF) de la catégorie senior, ils seront calqués sur les championnats pro fessionnels des Ligues 1 et 2 (éventuellement à une semaine près), précise l’instance fédérale.

"Les Championnats amateurs (LNFA et LIRF) devront reprendre selon le même protocole et les mêmes modalités, alors que les championnats amateurs de wilayas qui n’ont pas encore pris fin et dont les leaders sont mathématiquement champions s’arrêtent officiellement ", a expliqué la FAF. Concernant les Championnats dont l’issue n'est pas encore précisée, ils donneront lieu à un play-off entre les clubs toujours en lice pour le titre et le département de coordination des Ligues est chargé d'établir une situation exhaustive pour chaque Ligue.

Cette feuille de route retenue par le Bureau fédéral de la FAF sera transmise au ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) afin qu’elles soient examinées et validées par les pouvoirs publics.

De même que les clubs seront appelés à l'enrichir.

S'agissant du huis clos, il sera strictement instauré lors des entraînements et les instances du football dépêcheront des délégués pour veiller au strict respect de cette mesure, et ce compte tenu de la situation actuelle de la pandémie de COVID-19 en Algérie.

Pour le déroulement des rencontres, le huis-clos sera décidé en fonction des modalités de déconfinement et des décisions et mesures de confinement prises da ns ce sens, par les autorités sanitaires (ministère de la Santé) et autres règles décidées par les pouvoirs publics pour endiguer cette crise, seront respectées.

Au sujet des infrastructures sportives pour les entraînements et ensuite pour les rencontres de championnats, la FAF et la LFP, ainsi que les Ligues de football amateur se rapprocheront du MJS et des collectivités locales pour examiner les modalités d'accès.