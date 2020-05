Cet arrêté du ministère des Finances et de celui de la Jeunesse et des Sports a pour objet de fixer l'organisation de la Direction déléguée à la jeunesse et aux sports dans les grandes villes et certaines villes nouvelles, en services comprenant à leur tour des bureaux.

Ainsi, sous l'autorité du directeur délégué, la Direction déléguée à la jeunesse et aux sports comprend deux services.

Le premier a trait aux activités de la jeunesse et comprend deux bureaux : celui de l'information, de la communication et de la formation, et un autre des programmes socio-éducatifs, des loisirs et de la promotion du mouvement associatif, selon le document.

Le deuxième service concerne les activités physiques et sportives et comprend lui aussi deux bureaux, l'un des activités physiques et sportives et du suivi des associations sportives, l'autre de la formation sportive des jeun es talents sportifs et de l'encadrement technique, indique-t-on de même source.