Arianespace a annoncé mercredi que les tirs de fusées depuis le Centre spatial guyanais (CSG) à Kourou vont reprendre avec un tir de la fusée italienne Vega mi-juin et un autre d'Ariane 5 fin juillet . Les campagnes de tirs avaient été suspendues après le gel des activités du port spatial européen décrété mi-mars par le Centre national d'études spatiales (CNES) en raison de la pandémie provoquée par le coronavirus. "Depuis le 21 avril, les activités de mise en configuration opérationnelle de la base se déroulent avec les équipes sédentaires basées en Guyane dans le respect des mesures de distanciation et des gestes barrières", affirme Arianespace dans un communiqué.

Le tir de Vega, qui doit emporter une cinquantaine de petits satellites, sera le premier depuis l'échec d'un précédent lancement le 10 juillet. Le lanceur léger européen chargé de placer en orbite un satellite militaire des Emirats arabes unis avait connu une défaillance de moteur, entraînant par précaution la destruction de la fusée au-dessus de l'océan. Il s'agissait du premier échec de Vega après quatorze succès d'aff ilée depuis le début de son exploitation en 2012. Fin juillet aura lieu un lancement double d'Ariane 5 au profit des opérateurs de satellites Intelsat et B-SAT. Il s'agira du troisième lancement d'Ariane 5 de l'année. Les campagnes de tirs de deux fusées russes Soyouz doivent par ailleurs reprendre "au cours de l'été". Arianespace, la société chargée de l'exploitation et de la commercialisation des lanceurs européens, tablait à l'origine sur trois lancements de Vega et cinq d'Ariane 5 en 2020. Elle doit également effectuer le vol inaugural, prévu pour la "fin 2020", du nouveau lanceur lourd Ariane 6.

La construction du pas de tir qui lui est dédié, également interrompue mi-mars, doit reprendre à la mi-mai, selon le président du CNES Jean-Yves Le Gall.

Pour l'heure, l'impact de l'arrêt des travaux à Kourou sur la date du vol inaugural n'est pas évalué.