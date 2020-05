Le traditionnel concert d’ouverture célébrant la Journée internationale du Jazz est retransmis cette année en ligne en raison des mesures de confinement observées à travers le monde pour endiguer la pandémie du Covid-19, annonce-t-on sur le site de l’Unesco.

Instituée en 2011 par l’Unesco, la Journée internationale du Jazz, correspondant au 30 avril de chaque année, attend pour sa neuvième édition organisée en mode virtuel une pléiade d’artistes de renom venus du monde entier. Animée par Herbie Hancock, célèbre pianiste de jazz et ambassadeur de bonne volonté de l’Unesco pour le dialogue interculturel, le "All-Star Global Concert" est retransmis jeudi soir en direct à partir de 19HOO GMT (20h00 locales) sur le site du Jazz Day ou sur "YouTube", indique-t-on. Parmi les grands noms du Jazz qui devront prendre part à ce concert, John McLaughlin, Dee Dee Bridgewater, John Scofield, Dianne Reeves, Alune Wade, Youn Sun Nah, John Beasley, Jane Monheit, Ben Williams, Lizz Wright, Igor Butman, Evgeny Pobozhiy ou encore A Bu et Joey De Francesco. En marge de ce grand événement, des master class, des activités p our enfants et une conférence en ligne avec des éducateurs et des artistes de jazz renommés sont organisés en direct sur Internet, à partir de différents points dans le monde. Par ailleurs, l'Unesco et l'Institut de jazz "Herbie-Hancock" invitent à participer à la création de messages sur les différents supports numériques pour exprimer sa solidarité aux personnes atteintes par le Coronavirus, avec l’engagement de les "présenter en ligne" dans le cadre des célébrations de l'événement musical, rapporte le site de l'Unesco.

L’institution onusienne souligne également la nécessité de "faire entendre sa voix" pour soutenir les musiciens tombés dans la précarité suite à la crise du Covid-19, via l’initiative "ResiliArt", un mouvement mondial du spectacle vivant, lancé par l’Unesco pour recueillir les "expériences et les voix de la résilience des artistes", entre autres.