Les services de la sûreté de la wilaya de Batna ont procédé à la récupération de 485 pièces de monnaie anciennes classées patrimoine culturel protégé, a rapporté jeudi la cellule de la communication de ce corps de sécurité.

La même source a souligné que cette opération a été menée suite à des informations parvenues aux éléments de la brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) faisant état de personnes sur le point de conclure un accord relatif à la vente de pièces de monnaie anciennes à proximité du Centre hospitalo-universitaire, Benflis Touhami, au chef-lieu de wilaya. Ces informations, conjuguées à la prise des mesures essentielles, ont permis d'arrêter trois (3) individus âgés entre 26 et 38 ans en possession des pièces récupérées, a -t-on précisé, ajoutant que des dossiers judiciaires ont été élaborés à l’encontre des trois prévenus en vue de leur comparution devant la justice. Pour rappel, la semaine dernière, des éléments de cette même brigade ont saisi 2190 pièces archéologiques (pièces de monnaie anciennes) sur le terrain Zaddam, dans la ville de Batna, et appréhendé cinq (5) personnes âgée s entre 26 et 35 ans.