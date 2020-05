Une session de formation virtuelle en audiovisuel, lancée via le Toile, en milieu de semaine, pour animer le quotidien de personnes en confinement à Boumerdes, a suscité l’intérêt de nombreux jeunes, dont plus de 200 ont visité les vidéos de formation projetées à cet effet, durant les dernières 24 heures, a-t-on appris, jeudi, auprès des organisateurs.

Selon, Moussa Belahcen, président de la Ligue d’information et de communication des jeunes, initiatrice de cette session, il s’agit d’une "formation virtuelle sur les bases de l’art de photographie, à travers des vidéos mises en ligne sur la page facebook de la ligue -- InfoCom Boumerdes --". "Cette session est suivie par un nombre inattendu de personnes, qui est chaque jour plus important", s’est- il félicité. L’animation de cette page virtuelle est assurée par trois enseignants spécialistes en audiovisuel, qui procèdent à l’enregistrement des cours sur des vidéos émises en ligne, tout en répondant aux interrogations des abonnés ou followers.

Ils sont soutenus dans cette tache par cinq jeunes de la Ligue, qui s’occupent notamment d e l’organisation de l'interaction et des réactions des visiteurs.

Les personnes abonnées à cette session de formation intitulée "reste à la maison, on t’accompagne", ont droit à des informatisons multiples sur l’art de la photographie, les types de cameras en usage, comment exploiter la lumière, les types d’objectif existants, les accessoires, les positions en photographie ect. Selon ses organisateurs, cette session de formation a pour objectif principal de faire connaitre l’art de la photographie, et les secrets d’innovation dans ce domaine, tout en ouvrant des perspectives aux jeunes pour se professionnaliser et pourquoi pas lancer un projet en la matière, a indiqué le président de la Ligue.