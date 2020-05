Dans une résolution publiée à l'issue d'une réunion extraordinaire, tenue en visioconférence, le Conseil a souligné que la mise en œuvre par le gouvernement d'occupation de ses plans d'annexion des territoires palestiniens occupés en 1967 constitue "un nouveau crime de guerre qui s'ajoute à la longue liste des crimes brutaux commis par Israël contre le peuple palestinien et des violations flagrantes de la Charte et des résolutions des Nations Unies et du droit international".

Les pays arabes soutiendront, par tous les moyens politiques, diplomatiques, juridiques et financiers, toute décision ou mesure prise par l'Etat de Palestine pour faire face aux plans israéliens d'annexion et d'expansion des colonies de peuplement, a insisté le Conseil. A cet égard, le Conseil a appelé l'administration américaine à respecter la Charte des Nations Unies et ses réso lutions relatives au conflit dans la région du Moyen-Orient, ainsi que les principes et dispositions du droit international, en s’abstenant à appuyer les plans du gouvernement d'occupation israélien élaborés sous la couverture de l'accord américano-israélien dit du siècle qui vise à annexer des terres palestiniennes par la force.

Par ailleurs, le Conseil a exhorté les pays arabes membres à transférer directement leurs contributions financières pour soutenir le budget de l'Etat de Palestine face aux plans et pratiques de l'occupation israélienne et face à la pandémie du nouveau coronavirus, conformément aux résolutions prises lors des sessions précédentes du Conseil. Cette réunion virtuelle a examiné les étapes et les procédures à engager pour faire face au plan israélien d'annexer de facto des pans de Cisjordanie occupée et des terres palestiniennes occupées en 1967.