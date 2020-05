La chirurgie des cancers des VADS est souvent une chirurgie lourde et délicate qui impose de reconstruire une partie de la bouche ou de la gorge.

L’intervention chirurgicale consiste à enlever la tumeur tout en préservant au maximum la fonction de l’organe atteint. Selon les parties retirées lors de l’intervention, une chirurgie de reconstruction est alors réalisée, en un ou plusieurs temps. Lorsque le cancer touche le larynx, une trachéotomie (l’attachement de la trachée directement à la peau), provisoire ou définitive, peut être nécessaire.

Qu’appelle-t-on laryngectomie totale ?

La laryngectomie totale consiste en l’ablation totale du larynx et des cordes vocales. La trachée est rattachée à la peau, à la base du cou, par un orifice dit « de trachéostomie » à travers lequel le patient respire. La suppression des cordes vocales oblige à réapprendre à parler. La parole est alors produite par de l’air avalé et modulé dans l’œsophage.

L’apprentissage de cette nouvelle voix, dite «œsophagienne», est effectué avec un orthophoniste. Cette rééducation dure de quelques semaines à quelques mois.

Une autre technique consiste à créer une communication permanente entre la trachée et le pharynx (gorge), grâce à un petit tube de plastique appelé «implant phonatoire» qui va vibrer pour recréer la voix. En cas d'échec, une prothèse électrique à piles («vibro-larynx») peut être employée pour renforcer la voix chuchotée.