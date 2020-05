Les mesures de prévention des cancers des VADS sont avant tout :

Ne pas fumer ;

Limiter le plus possible sa consommation de boissons alcoolisées.

De plus, les mesures générales de prévention des cancers s’appliquent :

Adopter une alimentation équilibrée et lutter contre l’embonpoint ;

Pratiquer régulièrement une activité physique.

Enfin, une bonne hygiène buccodentaire et des visites régulières chez le dentiste peuvent également contribuer à prévenir les cancers du nez, de la bouche et de la gorge.