Il n’existe pas de dépistage systématique de ces cancers qui sont en général diagnostiqués lorsqu’ils provoquent des symptômes.

Les cancers des lèvres et de la bouche sont précédés par des transformations des cellules des muqueuses qui peuvent être repérées par un dentiste (des taches blanches, voire des ulcérations ou des nodules). Un suivi buccodentaire régulier est donc indispensable pour les fumeurs et ceux qui consomment des boissons alcoolisées de manière excessive.

Comment diagnostique-t-on les cancers du nez, de la bouche et de la gorge ?

Lorsque le médecin suspecte la présence d’un cancer des VADS, il peut faire pratiquer divers examens pour confirmer son diagnostic :

Une endoscopie : sous anesthésie, une sonde fine est introduite par la bouche ou les narines. Elle permet de visualiser toutes les muqueuses du nez, de la gorge, du pharynx, etc.

Un scanner de la tête ou une IRM

Le diagnostic définitif est confirmé par un examen au microscope d’un petit fragment de la tumeur (la biopsie). Cette biopsie peut être pratiquée soit lors de l’endoscopie, soit lors d’une petite intervention chirurgicale.

Comment soigne-t-on les cancers du nez, de la bouche et de la gorge ?

Les traitements proposés contre les cancers des Vads ont pour objectif de détruire la tumeur et les autres cellules cancéreuses éventuellement présentes dans le corps, et de traiter les symptômes afin d’assurer la meilleure qualité de vie possible. Outre la chirurgie (pour enlever la tumeur et les ganglions voisins), le traitement des cancers des Vads fait appel à la radiothérapie (rayons ionisants), associée ou non à la chimiothérapie anticancéreuse.

Comme pour les autres cancers, le traitement des cancers des Vads repose sur un ensemble de protocoles codifiés qui sont adaptés aux particularités du patient. Il est administré dans des centres de lutte contre le cancer accrédités par l’Institut national du cancer (INCa).